Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Diyanet, 2021 Mevlid Kandili tarihini duyurdu

Mevlid Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları büyük bir coşku ile karşılıyorlar. Kandil günleri de coşku ile karşılanan dini günler arasında yer alıyor. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki 2021 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili tarihi
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Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama ile yanıt buldu. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Sayılı günler sonra İslam alemi Mevlid Kandili’ni karşılayacak. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre yılın son kandili 17 Ekim tarihine denk geliyor. İşte Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.
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Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.