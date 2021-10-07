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Haber Giriş: 07 Ekim 2021 - 08:46 | 

Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili için kıs bir süre kaldı

Müslümanlar için mübarek olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yurdun çeşitli yerlerinde vatandaşlar camileri dolduracak ve dualarla Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

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Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili tüm yurtta idrak edilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2021 Mevlid Kandili tarihi...

22021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.

3MEVLİD KANDİLİ NEDİR

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

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