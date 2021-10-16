Mevlid Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı - İşte resimli-resimsiz, ayetli, hadisli kandili mesajları

Mevlid Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı. Resimli veya resimsiz kandil mesajları, mübarek kandil günlerinde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları, uzakta olan sevdiklerine iletmek isteyenler için bir araç. Kandil günlerinin dini önemine dikkat etmek isteyen vatandaşlar ise ayet ve hadis içeren kandil mesajlarını tercih ediyor. İşte 2021'e özel Mevlid Kandili mesajları....
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Bu yıl 17 Ekim'de idrak edilecek Mevlid Kandili dolayısıyla en çok araştırılan konulardan biri de kandil mesajları oldu. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar, kandil mesajları ile duygularını dile getiriyor. Mevlid Kandili mesajlarında en farklı seçenekleri derledik. İşte kandil mesajlarından örnekler.
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MEVLİD KANDİLİNE ÖZEL KANDİL MESAJLARI
Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun.
"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)
Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.
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Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.
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Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile #MevlidKandili
Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.
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Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…