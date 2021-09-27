Mevlid Kandili ekim ayında idrak edilecek... Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili için geri sayım devam ediyor. Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid Kandili, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in doğum günü sebebiyle dualar ve ibadetlerle eda edilir. 2021 yılı dini takvime göre, Mevlid Kandili ekim ayında idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
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Bu yılın dini günler listesiyle yıl içerisinde idrak edilen kandillerin tarihleri paylaşılmıştı. 2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili bu sene ekim ayına denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.
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Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.