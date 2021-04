Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) nedir, nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri

Metropolitan Sanat Müzesi’nin tarihçesi New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen iş adamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.



Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra 20 Şubat 1872’de Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konum dışında şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Son olarak, 1880'de ise Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki bulunduğu yere taşındı.



ABD'nin en büyük müzesi ve New York'un en çok ziyaret edilen turistik merkezi olan MET, toplam 702.516 ziyaretçiyle, müze tarihinin en çok ziyaret edilen 10 sergisi arasına girdi.