Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) nedir, nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri
Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art), kısaca The MET) olarak bilinen dünyanın en büyük ve önemli müzelerinden biridir. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait birçok eser bulunur. Peki nerededir Metropolitan Sanat Müzesi, özellikleri nelerdir? İşte, Google’a Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi hakkında tüm merak edilenler…
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Bugün Google, yaptığı Doodle sürpriziyle Metropolitan Sanat Müzesi’nin kuruluşunun 151. yıldönümünü kutluyor. Google, ünlü müze için hazırladığı animasyonlu dijital Doodle’da bir eserin galerilerinin neresinde olduğunu çizgilerle gösterdi. Dünyanın en ünlü müzeleri arasında yer alan Metropolitan Museum of Art, Google'da Doodle olmasının ardından merak konusu oldu.
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Metropolitan Sanat Müzesi nedir?
Ana sayfası için New York kurumunun geniş koleksiyonundan sanat eserlerini vurgulayan özel bir " Doodle " oluşturan Google, müze ile ilgili bilgilere ve haberlere de erişim imkanı sunuyor. Müze geçen yıl 150. yılını kutlamak için 1870–2020 arası ‘Making The Met’ sergisini açmıştı. 13 Nisan 1870'de açılan Metropolitan Sanat Müzesi, batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar yer alıyor. New York'ta yer alan müzenin 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulduğu biliniyor.
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Metropolitan Sanat Müzesi nerede?
New York, Manhattan’daki Central Park’ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümüyle ünlüdür. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler de bulunuyor. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir kısmı ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binasında yer alır. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi de mevcut. Ayrıca dünyaca ünlü Metropolitan Sanat Müzesi’nde batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da sergileniyor.
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Metropolitan Sanat Müzesi’nin tarihçesi
New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen iş adamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.
Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra 20 Şubat 1872’de Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konum dışında şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Son olarak, 1880'de ise Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki bulunduğu yere taşındı.
ABD'nin en büyük müzesi ve New York'un en çok ziyaret edilen turistik merkezi olan MET, toplam 702.516 ziyaretçiyle, müze tarihinin en çok ziyaret edilen 10 sergisi arasına girdi.