Metroda yeni dönem: Hızla yaygınlaşıyor

Toplu taşımaya binerken pek çok aşamadan geçtik; ancak bu kez metroda bakın neyle karşılaşacağız?
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Teknolojinin geldiği son nokta oldukça korkutucu. Kağıt biletlerden yıllar yıllar sonra şimdi bakın metroya nasıl gireceksiniz?
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Yıllar öncesinde kağıt biletlerle seyahat ederdik.
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Daha sonra bu akbile dönüştü ve para yükleme yoluyla işi çok daha pratik bir hale getirdi.
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Daha sonra İstanbulKart ve türevleriyle tanıştık. Artık para yüklemek de toplu taşımaya binmek de hiç olmadığı kadar pratik bir hale geldi.
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Hatta bankaya talimat vererek kartımızı doldurup hiç nakit paraya bulaşmadan bile seyahat eder durumdayız.
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Ancak Çinliler işi bir adım daha öteye götürmeye kararlı görünüyor. Metroya binerken artık bakın ne yapmaya başladılar?
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Metroya girdiklerinde artık ne kart taşıyacaklar ne de nakit para. Ellerini kollarını sallaya sallaya metroya girecekler.
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Peki bunun sebebi metronun artık bedava olması mı dersiniz? Tabii ki hayır!
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Telefonlarda yoğun olarak kullanmaya başladığımız yüz tanıma teknolojisi metroya kadar inmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor?
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Çin'in Silikon Vadisi olarak da bilinen Shenzen'de bir metro istasyonunda başlayan pilot uygulama büyük ses getireceğe benziyor.
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Vatandaşlar artık sadece yüzlerini taratarak metroya giriyor, yolculuk yapıyor.
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China Morning Post'un haberine göre yüz tanıma teknolojisi sizi metro girişinde bekliyor ve yüzünüzü tarattığınız anda hesabınızdan para çekiliyor.
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Yani bir yolcunun artık yanında para olmamasının ya da cüzdanını veya biniş kartını unutmasının hiçbir önemi kalmadı.
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Ancak yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı ilk sıra dışı yer metro istasyonları değil. Yine Çin'de bir fast food restoranında sipariş verirken yüzünüzü taratmanız yeterli oluyor.
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Böylece cüzdan taşımanıza da gerek kalmıyor; aldığınız yemeğin ücreti bağlı hesabınızdan hemen çekiliyor.
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Diğer yandan yüz tanıma teknolojisinin her alanda karşımıza çıkması güvenlik kaygılarını da beraberinde getiriyor. Vatandaşlarını sokak kameralarıyla uzun süredir izleyen Çin yönetimi suçluları yüz tanıma sistemiyle yakalamaya çalışıyor.
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Bu kapsamda dünyanın en kalabalık ülkesinin sokaklarında, yüz tanıma özelliği olan yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerası var. Buna 400 milyon kamera daha eklenmesi planlanıyor.
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Peki güvenlik güçlerinin bu kameralar yardımıyla bir şüpheliyi bulması ne kadar sürüyor dersiniz? Bu yüz tanıma sistemiyle sadece 7 dakika...