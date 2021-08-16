Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 11°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



