Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener'in hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Metin Yener, Sayıştay'ın yeni başkanı seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.Bu gelişme sonrası Metin Yener'in hayatı merak konusu oldu. 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına atanan Yener, 2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.