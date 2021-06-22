Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener'in hayatı ve biyografisi
Metin Yener TBMM Genel Kurulu'nda, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçildi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in hayatı, Sayıştay başkanlığı seçiminin ardından bir kez daha gündeme geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yener, devletin çeşitli kademelerinde görev aldı. Peki, Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Metin Yener, Sayıştay'ın yeni başkanı seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.Bu gelişme sonrası Metin Yener'in hayatı merak konusu oldu. 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına atanan Yener, 2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.
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METİN YENER KİMDİR?
Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
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Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.
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2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.