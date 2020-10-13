Metin Akpınar İyi ki Yapmışım belgeseli nasıl izlenecek?
Metin Akpınar ‘İyi ki de yapmışım’ dediği pek çok hikayeyi anlattığı ‘İyi ki yapmışım" belgeseli izleyicilerle buluştu. Selçuk Metin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘İyi ki yapmışım’ belgeseli Metin Akpınar’ın 79 yıllık yaşamından bir kesit sunuyor. Peki, Metin Akpınar İyi ki Yapmışım belgeseli nasıl izlenecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
39. İstanbul Film Festival Ulusal Belgesel Yarışması’nın bu yılki Yarışma Dışı kategorisinde Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi ki Yapmışım” belgeseli izleyicilerle buluştu.
2
Abone Ol
Belgeselde Perran Kutman ve Demet Akbağ da Akpınar’la ilgili anılarını paylaştı. Kutman, “Metin benim için ikinci konservatuvar eğitimidir” derken Demet Akbağ ise usta oyuncuyla ilgili şöyle konuştu: “Onlar bizim her şeyimizle ilgilenirlerdi. Tut ki hastalandık, iğnemizi dahi yaparlardı.” Belgesel, Metin Akpınar ve yönetmen Selçuk Metin’in katılımıyla 10 Ekim Cumartesi günü Cinemaximum City’s’de, 11 Ekim Pazar günü de Kadıköy Sineması’nda gösterime girdi.
3
Abone Ol
METİN AKPINAR KİMDİR?
Aksaray 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul), Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi’nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.
1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.
İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.
Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.
Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın çocuğu yoktur