Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı? İl il 29 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir'in Güney ilçeleri, Aydın, Muğla, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hatay, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun batı ilçeleri, Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, yarın İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -11°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak yağışlı
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ISPARTA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -8°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -10°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -14°C, -5°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -16°C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun batı ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARABÜK -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
SİNOP 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı
MALATYA -13°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ -8°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN -11°C, -1°C
Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı