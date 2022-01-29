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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı? İl il 29 Ocak hava durumu

#Meteorolojii#Hava Durumu#Yağmur

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre bugün sağanak yağış etkili olacak. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir'in Güney ilçeleri, Aydın, Muğla, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hatay, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun batı ilçelerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 29 Ocak hava durumu tahminleri.

1/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir'in Güney ilçeleri, Aydın, Muğla, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hatay, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun batı ilçeleri, Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

3/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, yarın İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

4/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISPARTA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

5/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -8°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -10°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -14°C, -5°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -16°C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

6/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun batı ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARABÜK -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

7/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

MALATYA -13°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -8°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -11°C, -1°C
Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı

9/9Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: Bugün yağmur yağacak mı İl il 29 Ocak hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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#Meteorolojii#Hava Durumu#Yağmur