Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? İşte 15 Eylül il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



