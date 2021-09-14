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GeriGündem Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? İşte 15 Eylül il il hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 21:54 | 

Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? İşte 15 Eylül il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İstanbul'da ise çarşamba günü yağmur etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM 15 Eylül il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin doğusunun hafif sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

3

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 29°C
Az bulutlu

VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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