Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? İşte 15 Eylül il il hava durumu tahminleri
Meteorolojison dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İstanbul'da ise çarşamba günü yağmur etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM 15 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin doğusunun hafif sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
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EGE Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 18°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 22°C, 31°C Parçalı bulutlu
MANİSA 19°C, 30°C Parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 24°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 16°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 14°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 29°C Az bulutlu
VAN 11°C, 26°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.