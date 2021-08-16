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Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 - 20:36 | 

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre salı günü Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel felaketinin devam ettiği Karadeniz Bölgesi'nde ise Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yarın da etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 17 Ağustos MGM il il hava durumu tahminleri.

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1

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

23 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

3 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

3BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

4

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

5

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

7

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 32°C
Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu

8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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