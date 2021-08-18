Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 19 Ağustos il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 22°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



