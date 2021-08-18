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Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 23:05 | 

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 19 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun bazı bölgelerinde düşen hava sıcaklığının ardından MGM yaptığı duyuruda Kırklareli çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığında ise önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM 19 Ağustos il il hava durumu tahminleri.

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1

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C
Az bulutlu

ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 30°C
Az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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