Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek
Meteoroloji, İstanbul'un aralarında olduğu birçok ilde pazar günü öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Meteoroloji ayrıca sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derede altında seyredeceğini bildirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 27°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 17°C, 26°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 8°C, 26°C Az bulutlu
KONYA 15°C, 28°C Az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 23°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 26°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 25°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 25°C Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 25°C Parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 10°C, 29°C Parçalı bulutlu
ERZURUM 7°C, 27°C Parçalı bulutlu
KARS 5°C, 26°C Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.