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Haber Giriş: 05 Eylül 2021 - 00:15 | 

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji, İstanbul'un aralarında olduğu birçok ilde pazar günü öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Meteoroloji ayrıca sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derede altında seyredeceğini bildirdi.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 17°C, 26°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 8°C, 26°C
Az bulutlu

KONYA 15°C, 28°C
Az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 26°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 10°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 7°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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