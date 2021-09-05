Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KOCAELİ 16°C, 27°C

Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



TEKİRDAĞ 17°C, 26°C

Az bulutlu, bugün (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



