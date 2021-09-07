Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Eylül il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MERSİN 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



