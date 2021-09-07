Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Eylül il il hava durumu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, son dakika uyarıda bulundu. Sağanak yağışların devam ettiği Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yağmur etkisini sürdürecek. Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak. Yapılan uyarıda fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 8 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Denizli, Burdur, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 20°C, 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 25°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 16°C, 27°C Parçalı bultulu
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 32°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 25°C, 33°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 11°C, 25°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 24°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 23°C Parçalı bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 26°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 11°C, 26°C Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19°C, 27°C Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 26°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 32°C Az bulutlu
VAN 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.