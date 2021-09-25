Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 26 Eylül hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji pazar günü için yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışlara karşı MGM yaptığı açıklamada vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Hava sıcaklıklarının ise genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 26 Eylül hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 28°C Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C Az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
3
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 32°C Az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 28°C Az bulutlu ve açık
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C Az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C Az bulutlu ve açık
6
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 23°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 27°C Parçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 22°C Parçalı bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 18°C Parçalı bulutlu
KARS 0°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 24°C Az bulutlu
VAN 8°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.