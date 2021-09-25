Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 26 Eylül hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



TOKAT 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



