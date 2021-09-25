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Haber Giriş: 25 Eylül 2021 - 20:58 | 

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 26 Eylül hava durumu tahminleri

Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji pazar günü için yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışlara karşı MGM yaptığı açıklamada vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Hava sıcaklıklarının ise genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 26 Eylül hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 28°C
Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

6

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C
Az bulutlu

VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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