Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Pazar günü hava nasıl olacak? İstanbul ve bir çok ile geliyor
Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında olması ön görülürken MGM'den gelen uyarıda vatandaşların sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Ekim hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hava durumu tahminleri pazar günü öncesi belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
2
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
3
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazar) kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
4
EGE Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) bölgenin kuzey kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 12°C, 24°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA 6°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
5
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık
6
İÇ ANADOLU Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI 2°C, 22°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 21°C Az bulutlu
7
BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yarın (Pazar) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 2°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 22°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 21°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
9
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 17°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS -3°C, 16°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN 3°C, 16°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
10
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.