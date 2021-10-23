Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Pazar günü hava nasıl olacak? İstanbul ve bir çok ile geliyor

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazar) kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE 11°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.