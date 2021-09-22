Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar azalıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.



RİZE 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.



SAMSUN 17°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT 14°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.