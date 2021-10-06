Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve kar yağışı bekleniyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 3°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı