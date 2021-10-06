Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve kar yağışı bekleniyor!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının düştüğü Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde de 6 Ekim Çarşamba günü karla karışık yağmur ön görülüyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ekim hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karabük ve Tokat çevrelerinin yağışlı, iç ve güney kesimlerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 23°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°C Az bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 22°C Az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 17°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 9°C, 19°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 3°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 9°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.