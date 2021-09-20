Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 20 Eylül hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere saralıklı ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



