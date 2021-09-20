Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 20 Eylül hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ve Ankara için yağış beklendiğini bildiren MGM sıcaklık değerlerinin batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. İstanbul'da ise sıcaklık 29 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 20°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Afonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya'nın kuzeybatısı, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 14°C, 29°C Parçalı,yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere saralıklı ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.