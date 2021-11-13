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GeriGündem Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 13 Kasım hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 13 Kasım 2021 - 03:40 | 

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 13 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde sıcak ve yağışsız hava devam ederken son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklığının ise kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 13 Kasım hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 13°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 6°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

3

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C
Az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -2°C, 13°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

YOZGAT -4°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE 1°C, 17°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -3°C, 14°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 17°C
Az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Az bulutlu

TOKAT -1°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TRABZON 8°C, 16°C
Az bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS -4°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MALATYA 1°C, 15°C
Az bulutlu

VAN -2°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 20°C
Az bulutlu

SİİRT 8°C, 19°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 23°C
Az bulutlu

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