Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 13 Kasım hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -1°C, 14°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ESKİŞEHİR -2°C, 13°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



KONYA 0°C, 14°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



YOZGAT -4°C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



