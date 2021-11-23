Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: Hava nasıl olacak? İşte il il 24 Kasım hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde düşen hava sıcaklığının ardından Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ön görülürken, İstanbul Anadolu Yakası'nda çarşamba günü sağanak yağış kuvvetli olacak. İşte, 24 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ş.Urfa, Mardin ve Batman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, yarın Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Kütahya çevreleri ile yarın bölge genelinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 16°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Kütahya çevreleri ile yarın bölge genelinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 16°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Mersin, Adana, Hatay, K. Maraş ve Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 16°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Mersin, Adana, Hatay, K. Maraş ve Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 16°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri, yarın il genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri, yarın il genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yarın zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yarın zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu