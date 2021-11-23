Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: Hava nasıl olacak? İşte il il 24 Kasım hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yarın zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



