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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 16:05 | 

Meteorolojiden kar uyarısı – Nerelerde kar yağacak, İstanbul’da yağacak mı?

Meteorolojiden Türkiye’nin bazı şehirleri için kar uyarısı geldi. Özellikle yüksek kesimler için yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle doğu illerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Peki, nerelerde kar yağacak, İstanbul’da kar yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

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Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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