Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu uyarısı: Yarın (8 Ağustos) hava nasıl olacak? Dolu yağacak mı?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu çevreleri ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



AMASYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



