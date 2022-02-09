Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



