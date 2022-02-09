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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Giresun, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceğini Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceğini duyurdu. Marmara'da da yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 9 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/9HAVA DURUMU NASIL OLACAK

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

3/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

4/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

6/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 4°C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

7/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; yarın (Çarşamba) öğleden sonra Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 11°C, 15°C
Çok bulutlu

8/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, 3°C
Çok bulutlu

MALATYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -11°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

9/9Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN 1°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT 2°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı