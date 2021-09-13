Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? 14 Eylül il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların da tedbirli olunması istendi. Son hava durumu raporuna göre İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da yağmur ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 14 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 26°C Parçalı bulutlu
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EGE Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 23°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 23°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 31°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 22°C, 33°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 22°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 24°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 26°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 23°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 25°C Parçalı bulutlu
SİNOP 19°C, 24°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 22°C Parçalı bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 25°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 29°C Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 27°C Parçalı bulutlu
MALATYA 15°C, 31°C Az bulutlu
VAN 10°C, 25°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.