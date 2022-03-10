Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? (10 Mart il il hava durumu)

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Isparta ile iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın zamanla Antalya'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



