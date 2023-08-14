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Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? 14 Ağustos MGM İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Bugün Hava Nasıl Olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 11:01

Sıcaklıkların bazı illerimizde düşmesi nedeniyle, yeni haftanın hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji'den denizlerimizde (Batı Karadeniz (Bartın - Kastamonu)) fırtına uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri...

1/4Meteorolojiden fırtına uyarısı Bugün hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak 14 Ağustos MGM İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu

Hava durumu tahmin raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Bugün denizler için fırtına beklentisi olduğu uyarılarda yer alıyor. Bu nedenle ulaşımda aksamaların olabileceğinin altı çizildi. Aynı zamanda havalar ne zaman ısınacak sorusu da Ağustos ayının ortalarına gelinirken merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak? İşte, Meteoroloji hava durumu raporu...

2/4HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de (Bartın-Kastamonu) rüzgarın Pazartesi öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (15.08.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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3/4HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C);

4/4İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-29
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45
Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-40
Eskişehir : 37-41
Kırıkkale : 39-41
Bolu : 34-38
Karabük : 37-40
Amasya : 35-38
Malatya : 40-43
Elâzığ : 40-41
Tunceli : 40-41
Bingöl : 38-40
Muş : 38-39
Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45
Batman : 43-45
Şırnak : 39-40
Kilis : 42-46

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Bugün Hava Nasıl Olacak

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