Meteoroloji'den 3 Mart hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların Diyarbakır Merkez, Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Eğil, Hazro ilçeleri, Şanlıurfa Siverek, Hilvan ilçeleri, Batman Kozluk ve Sason ilçeleri ve Siirt Baykan, Şirvan, Pervari ilçeleri çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, Perşembe günü zamanla kar yağışının bin metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop’ta 200 rakım üzeri kesimler için kar uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre Orta Karadeniz’de Sinop ve çevre iller için gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışın, bu gece yarısından itibaren cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sinop Valiliği, gelen uyarıyı yayımlayarak “Kastamonu ve Sinop çevrelerinde bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışları, cuma günü ilk saatlerine kadar 200 metre ve üzeri kesimlerde kuvvetli yağış olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TEKİRDAĞ 1°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 1°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak Göller Yöresi ve rakımı 1100-1300 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olmak üzere kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın güney ve doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
ANKARA -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı. Yağışların güney ve doğu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU -3°C, 1°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, merkez ve iç kesimleri aralıklı kar yağışlı. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT 3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağmur zamanla yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKÂRİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı