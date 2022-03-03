Meteoroloji'den 3 Mart hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağmur zamanla yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HAKKÂRİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı



MALATYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



VAN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



