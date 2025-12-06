×
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı başladı: Etkisi arttı, her yer beyaza büründü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 16:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu bazı kentlerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Birçok kentte günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Öte yandan Muğla'ya yılın ilk karı düştü.