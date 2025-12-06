Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı başladı: Etkisi arttı, her yer beyaza büründü

Denizli'de günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarında görülen düşüşlerle birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak Bozdağ'ı beyaza bürüdü. Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak merkezinde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Kayak severlerin gözdesi olan Denizli Kayak Merkezinde kar yağışıyla birlikte tesislerini yeni sezona hazırlamak için çalışmalara başladı. Bir vatandaşların araçta seyir halindeyken çektiği görüntülerde kar yağışının devam ettiği görüldü. MUĞLA’YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDIMuğla’da alçak kesimlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Kavaklıdere ilçesinde bulunan Göktepe Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Ege ve Akdeniz iklimlerinin geçiş noktasında yer alan Muğla'da, kış mevsiminin ilk müjdecisi olan kar yüksek kesimlerde görüldü. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe Dağı'na, bu sezonun ilk karı yağdı. Bölge halkı ve doğaseverler tarafından heyecanla karşılanan kar yağışı, özellikle dağın zirvesini beyaza bürüdü. Karın yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, ortaya çıkan kartpostallık manzaralar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Artvin'in Şavşat ilçesindeki tepeler kar yağışı ile beyaza büründü.