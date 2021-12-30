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Aslı DURAN-Bülent TATOĞULLARI- DHA
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 13:39 | 

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya'da şiddetli yağış başladı

Meteoroloji'nin kırmızı kodlu uyarısının ardından Antalya'da fırtına ve kuvvetli yağış etkili oluyor. Kepez ilçesinde çatılar uçarken otomobillerle hasar meydana geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, Antalya'dan canlı yayın yaparken kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Prof. Dr. Şen, "Ayakta durmanın bile zor olduğu bir ortamdayız ve yağmur ve fırtına gittikçe artıyor" ifadelerini kullandı.

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