Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman duracak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.



HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta güney çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



