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Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak? Son dakika toz taşınımı uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Toz Taşınımı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarıda bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 6 Nisan hava durumu tahminleri.

1/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu, Sinop, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Kırşehir, Kırıkkale ve Konya'nın kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

3/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

4/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

5/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara'nın kuzey çevreleri, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya'nın kuzeyinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

6/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

7/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

8/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin güneybatısı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin, yarın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yarın (Çarşamba) toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

9/9Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak Son dakika toz taşınımı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yarın (Çarşamba) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Toz Taşınımı