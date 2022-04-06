Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak? Son dakika toz taşınımı uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin güneybatısı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin, yarın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yarın (Çarşamba) toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.



ERZURUM 5°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



KARS 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı



VAN 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



