Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu



SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



