Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, yarın (Pazar) öğleden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TEKİRDAĞ 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKARİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu