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Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Yurt genelinde hava sıcaklığı düşerken son tahminlere göre Çorum, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile bugün öğleden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in yağışlı geçeceği ön görülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 11 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

1/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, yarın (Pazar) öğleden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TEKİRDAĞ 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

3/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yağmurlu

5/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

7/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

8/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/9Meteoroloji il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak 27 Şubat Pazar günü için sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak