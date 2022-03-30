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Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak? (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Isparta, Diyarbakır, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği ön görülürken sıcaklıkların da batı kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Mart hava durumu değerlendirmeleri.

1/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Isparta, Diyarbakır, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu

3/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

4/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

5/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

6/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Düzce dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

7/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

8/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu

KARS -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu

9/9Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının batısının yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul