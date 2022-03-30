Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: Hava nasıl olacak? (30 Mart il il hava durumu değerlendirmeleri)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu



KARS -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu



MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı



VAN -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu



