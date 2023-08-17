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METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU (17 Ağustos 2023) || ‘Şiddetli kuraklık’ tehlikesi! Bugün hava nasıl olacak? İl il Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Bugün Hava Nasıl Olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:57

Yağışsız geçen Temmuz ayının aksine Ağustos ayında ülke gerçekleşen yağışlar barajları biraz olsun rahatlattı. Bunaltıcı havaların geri gelmesi beklenirken, vatandaşlar havalar ne zaman serinleyecek merak ediyorlar. Meteoroloji’nin Temmuz Ayı Kuraklık Haritası Türkiye’nin büyük bölümünün şiddetli kuraklığın etkisinde olduğunu gösteriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İl il Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

1/5METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU (17 Ağustos 2023) || ‘Şiddetli kuraklık’ tehlikesi Bugün hava nasıl olacak İl il Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

17 Ağustos 2023 Meteoroloji hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji’nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Sıcaklıkların ise önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. İşte, Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu...

2/5 TÜRKİYE ŞİDDETLİ KURAKLIĞIN ETKİSİNDE

TÜRKİYE ŞİDDETLİ KURAKLIĞIN ETKİSİNDE

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün her ay yayımlanan ve Kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’na ilişkin Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının ‘şiddetli kuraklık’ yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun güneyinde Niğde ve Konya’da belirli bölgeler ile Batı Marmara’da kuraklık ölçümleri ‘normal ve üzeri’ olarak gösterildi.

Meteoroloji’nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.

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3/5ZONGULDAK’TA 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

ZONGULDAK’TA 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

- İl geneli yağışlarda en fazla yağış 187.5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0.1 mm ile Kilis oldu. Düzce ve Zonguldak’ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 97 ile Kilis oldu.

- Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3.6 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 3.2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ardahan çevrelerinde 10-15 gün aralığındayken Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay çevrelerinde 1 güne kadar düştü.

4/5BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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5/5İL İL METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İL İL METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C);

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-29
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45
Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-40
Eskişehir : 37-41
Kırıkkale : 39-41
Bolu : 34-38
Karabük : 37-40
Amasya : 35-38
Malatya : 40-43
Elâzığ : 40-41
Tunceli : 40-41
Bingöl : 38-40
Muş : 38-39
Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45
Batman : 43-45
Şırnak : 39-40
Kilis : 42-46

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