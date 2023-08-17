TÜRKİYE ŞİDDETLİ KURAKLIĞIN ETKİSİNDE

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün her ay yayımlanan ve Kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’na ilişkin Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının ‘şiddetli kuraklık’ yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun güneyinde Niğde ve Konya’da belirli bölgeler ile Batı Marmara’da kuraklık ölçümleri ‘normal ve üzeri’ olarak gösterildi.

Meteoroloji’nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.