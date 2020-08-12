Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru tarihi!

Gökyüzünde en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen perseid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu ay içerisinde gerçekleşecek. Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, bir alete gerek olmadan ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebilecek. İşte, merak edilenler.



Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.