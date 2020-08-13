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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 09:15,

Meteor yağmuru görüntüleri: Perseid meteor yağmuru ne zamana kadar devam edecek?

Gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan 'Perseid meteor yağmuru'nu' bir kez daha izleme fırsatı elde ettiler. Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunda saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Kayseri’deki gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlediler. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zamana kadar devam edecek?

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Perseid meteor yağmuru başladı. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebiliyor.

PERSEİD ADI NEREDEN GELİYOR

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.

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Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta?

Meteor yağmuru 12-13 Ağustos gecesi gözlemlenebilecek. Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru başlıyorç Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

3Yedigöllerde Boluda Göktaşı Yağmuru etkinliği düzenlendi
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Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri ve meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripodlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra gerek meteor yağmurunu gerekse de Samanyolu Galaksisi'nin hareketlerini ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, AA muhabirine, 2 yılda bir göktaşı kaymalarını fotoğraflamak için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu muhteşem doğa olayının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştıklarını anlatan Canbaş, "Çünkü bizim bazı üyelerimiz içerisinden astronomi fotoğraflarına ilgi duyan arkadaşlarımız var. Hem onların hobilerini burada gerçekleştirmiş oluyoruz hem de fotoğraf kursumuza gelen arkadaşlarımıza yıldız pozlama tekniğini gösteriyoruz. Burada da bir uygulama yapmış oluyoruz." dedi.

Canbaş, Türkiye’de de gözlenebilen bu gökyüzü olayını fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "O yüzden bu akşam buradayız. Yedigöller yolundayız. 1600-1700 rakımlı bir tepedeyiz. Şehirden oldukça uzaktayız. Etrafımızda bize kirliklik yapacak bir ışık yok. Umarım en güzel şekilde meteor yağmurunun fotoğraflarını çekebiliriz". diye konuştu.

4Erciyes Dağında meteor yağmuru için bir araya geldiler
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Erciyes Dağı'nda meteor yağmuru için bir araya geldiler

Kayseri'deki gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlediler.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikte, gökyüzü meraklısı çok sayıda insan bir araya geldi.

Erciyes'teki gözlem öncesi katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip planetaryumda (gökevi) yıldızlar, gezegenler ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izledi.

Bilim Merkezi'ndeki eğitim sonrası çocuk katılımcılar taş boyama, güneş saati atölyesi gibi çeşitli faaliyetlere katıldı.

Eğitimin ardından kimi katılımcılar Bilim Merkezi önünden kaldırılan servislerle kimileri de kendi araçlarıyla Erciyes Dağı'na ulaştı.

Burada ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı.

Çok yoğun ilgi gören etkinlikte kimi vatandaşlar çadır kurarak kimileri yanlarında getirdikleri minderlere uzanarak gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, meteor yağmurunu izlemek için alana gelenlerin ateşleri ölçülerek sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

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