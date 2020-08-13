Meteor yağmuru görüntüleri: Perseid meteor yağmuru ne zamana kadar devam edecek?
Gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan 'Perseid meteor yağmuru'nu' bir kez daha izleme fırsatı elde ettiler. Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunda saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Kayseri’deki gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlediler. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zamana kadar devam edecek?
Perseid meteor yağmuru başladı. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebiliyor.
PERSEİD ADI NEREDEN GELİYOR
Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.
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