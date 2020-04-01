Meteor nedir? Meteor düşmesi ne demek? Meteor nereye düştü?
Dünyaya meteor ya da göktaşı çarpacağı iddiası son günlerde internette ve sosyal medyada konuşulan çok konuşulan konular arasındaydı. Afrika kıtasında yer alan bir ülkede meydana gelen patlama sonucu 100'den fazla bina, okul ve kilise yıkıldı. Bölge halkı, patlamanın meteor düşmesi nedeniyle oluştuğunu iddia etti. Söz konusu bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Peki, Meteor nereye düştü, görüntüler gerçek mi? Meteor nedir? Meteor düşmesi ne demek?
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Meteor düşmesinin neden olduğu iddia edilen çukurun videosu sosyal medyanın en çok konuşulan konu oldu. Nijerya'da patlama ardından oluşan dev bir çukurun meteor yüzünden gerçekleştiği öne sürüldü. Öte yandan Nijerya'daki görüntülerin ise gerçek olmadığı çukurun maden çalışması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.
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METEOR NEDİR?
Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
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METEOR DÜŞMESİ NEDİR?
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
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METEOR DÜŞECEK Mİ?
Dünyaya meteor ya da göktaşı çarpacağı iddiası son günlerde internette ve sosyal medyada konuşulan popüler konular arasında yer aldı. BU kapsamda dünyaya meteor çarpacak mı sorusunun yanıtı Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından geldi. Bilim insanları meteor hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) dünyayı tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi. Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran NASA, nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını ifade etti.