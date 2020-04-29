Meteor (Göktaşı) için kritik gün! NASA açıkladı: Meteor düşecek mi ve yörüngeden saat kaçta geçecek?

Uzun süre sosyal medyanın gündeminde ‘Dünyaya meteor düşecek mi?’ sorusu ile kalan göktaşı olayı, aylar öncesinden NASA tarafından duyurulmuştu. NASA’nın 2 kilometre genişliğinde olduğunu tanımladığı meteor, 29 Nisan tarihinde dünya yörüngesinden geçiş yapacak. 1998 OR adı verilen göktaşı, astrobilimciler tarafından her ne kadar yakın olarak konumlandırılsa da dünyaya oldukça uzak bir konumdan geçiş yapacak. Peki, birçok kişinin ‘Dünyaya meteor düşecek mi?’ sorusu ile sosyal medya üzerinden gündeme getirdiği göktaşı ne zaman ve saat kaçta yörüngeden geçecek? İşte, o konu hakkında NASA’dan güncel ve sıcak bilgiler



METEOR (GÖKTAŞI) DÜNYAYA DÜŞECEK Mİ?



NASA’nın aylar öncesinde yaptığı açıklamalarda da yer alan bilgilere göre dünyadan 6.3 milyon kilometre uzakta olacak olan OR2 1998 isimli meteor, hiçbir surette düşme riski göstermeyecek. Bu meteoru asıl önemli kılan durum ise yakın bir konumdan geçiyor olması dolayısıyla astrobilimciler tarafından daha yakından incelenme fırsatı olacak. İşte, NASA’nın bu meteor hakkında yaptığı son açıklamalar;



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