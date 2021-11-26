Metaverse nedir? Metaverse hakkında bilgiler
Metaverse tabiri araştırılıyor. Kripto para piyasasını yakından takip eden kişiler araştırmalarını hızlandırdılar. Metaverse merkezli sanal dünyaya giriş, akıllı gözlükler, sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik başlıkları sayesinde sağlanabilecek. Peki, metaverse nedir?
Metaverse merak edilen konulardan arasında yer alıyor. Bu kavramı en basit ifadeyle, teknolojinin bizim için yeni gerçeklikler yaratması da noktasında, genişletilmiş bir online platformda bireylerin dijital avatarlar ile etkileşime girmesi olarak tanımlayabiliriz. İşte metaverse hakkında merak edilenler
METAVERSE NEDİR?
“Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.
Metaverse temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.
Metaverse temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.