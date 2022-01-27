Metaverse nedir? Metaverse arsa projeleri ve detayları

1 TRİLYON DOLAR

Emlaktan tekstile, teknolojiden turizme birçok sektörüm iş modellerini Metaverse’e taşıdığı belirtilirken, Earth Web verileri ise 2020’de 46 milyar dolar olan sanal evrenin, 2024’e kadar 800 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Bazı tahminler Metaverse’in 3 yılın sonunda 1 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, sanal evrenin iş dünyasındaki hakimiyetinin artmasıyla, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı yaratılacağına dikkat çekiliyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren, fiziksel dünyanın sürükleyici bir uzantısı olduğu düşünülen Metaverse’ün, işletmeler için daha uygulanabilir ve etkileşimli deneyim alanları açacağı öngörülüyor. Çalışanların yüzde 44’ü ise şimdiden sanal evrene hazır olduğunu söylüyor.