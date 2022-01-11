Metaverse nedir? Metaverse arsa alma satın alma popülerliği devam ediyor

Şirketlerin gözünden Metaverse..

İlk olarak Neal Stephenson'un 1992 bilimkurgu romanı Snow Crash’te (Kar Çöküşü) tanımlanmasından tam 30 yıl sonra metaverse, gözlerimizin önünde şekilleniyor. Facebook’un Ekim sonunda Meta olarak isim değişikliği, trendi çok daha geniş bir kitlenin dikkatine sunmuş oldu. Aniden perakende devleri, gelecekteki iletişim ve satış stratejilerinde “metaverse”den nasıl yararlanabileceklerini araştırma yarışına girdiler. Şirketler metaverse'nin iş süreçleri üzerindeki etkisini araştırmaya ve bu doğrultuda bir takım uygulamaları test etmeye başladı.



Wunderman Thompson’ın geçtiğimiz Aralık ayında yayınladığı “metaverse trend raporunda” teknoloji devlerinin metaverse alanındaki yarışı şu şekilde özetleniyor: “Ağustos 2021'de TikTok, kendi AR geliştirme platformunu kurduğunu duyurdu. Mart 2021’de yayınlanan bir rapora göre, Facebook'un şu anda AR ve VR odaklı çalışan sayısı 10.000 (tüm Facebook çalışanlarının neredeyse beşte biri). Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in Facebook'un geleceğinin bir metaverse şirketi olmakta yattığını oldukça ses getiren bir şekilde duyurmasının ardından Temmuz 2021'de şirket içerisinde yeni bir metaverse bölümü de kuruldu. Yine Temmuz 2021'de Snap, markaların ürünlerinin 3D sanal versiyonlarını oluşturmalarına yardımcı olan bir şirketi satın aldı (firma AR odaklı akıllı gözlük alanında yaptığı yatırımlar ile de oldukça ses getiriyor). Google'ın cihaz direktörü, verdiği bir demeçte, Google Pixel 6'nın "çığır açan" AR deneyimleri yaratacağını söyledi. Apple'ın 2022'de satışa sunulabilecek bir VR kulaklığı geliştirdiği söyleniyor (Apple’ın, pandemi başlangıcında, 2020’de VR şirketi NextVR'yi satın alması, yeni ürün kategorilerinde AR ve VR teknolojileri geliştirme planları hakkında spekülasyonları artırmıştı). Alibaba da yakın zamanda bir NFT açık artırma sitesi başlatmıştı, geçtiğimiz haftalarda da metaverse’ün daha çok oyun potansiyelini test etmek için yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Ağustos 2021'de Microsoft'un "kurumsal metaverse" oluşturmayı hedeflediğini söyledi.



Oyun şirketleri de, platformlarında metaverse için yer açmaya çoktan başlamış durumdalar. Nisan 2021'de Epic Games, "metaverse için uzun vadeli vizyonunu desteklemek" amacıyla 1 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamladı. Nvidia, Ağustos ayında "mühendisler için metaverse” olarak adlandırdığı platformunu tanıttı. Aralık 2021'de beta olarak piyasaya sürülen platform, mühendisleri, tasarımcıları ve otonom makineleri dijital ikizler ve endüstriyel metaverseler oluşturmak için birbirine bağlayacak.”



Metaverse’e yatırım dünyasından, gayrimenkule ve hukuka kadar pek çok farklı alandan da ilgi yüksek. Haziran 2021’de risk sermayesi firmaları Roundhill Investments ve Matthew Ball, bir metaverse yatırım fonu başlattı. Mart 2021'de Metaverse Group, sanal varlıklar için türünün ilk örneği olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Metaverse GYO'yu başlatma planlarını duyurdu. Ve bir hukuk firması olan Reed Smith, Mayıs 2021'de, fikri mülkiyetten mahremiyete ve rekabete kadar değişen yasal sorunları kapsayan ve firmanın "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük sanayi devrimi" olarak adlandırdığı, metaverse için yasal bir rehber yayınladı.