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Metaverse ne demek? Metaverse teriminin anlamı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, metaverse ve eğitimde artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçireceklerini açıkladı. Metaverse ve eğitimde artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçireceklerini açıklayan Özer, "Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma, geliştirme, dijital içerikler oluşturma çalışmalarını yoğunlaştırdık. Metaverse ile ilgili eğitim için de çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1/4Metaverse ne demek Metaverse teriminin anlamı

Antik Yunancada "ötesi", "sonrası", "arkası" anlamlarına gelen "meta" kelimesi ile "evren" anlamına gelen "universe"ün birleşiminden oluşan metaverse, içinde yaşadığımızdan farklı, dijital bir paralel evrene karşılık geliyor.

2/4Metaverse ne demek Metaverse teriminin anlamı

İlk kez yazar Neal Stephenson'ın 1992'de yayımlanan bilim kurgu romanı 'Snow Crash'te geçen bu ifade, gerçek insanlara çok benzeyen avatar'ların gerçekçi 3 boyutlu binalarda ve diğer sanal gerçeklik ortamlarında bir araya geldiği bir alemi anlatıyordu.

3/4Metaverse ne demek Metaverse teriminin anlamı

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu avatar'lar, video ve diğer iletişim araçlarını bir araya getiren bu sanal dünya, ana akım hale geldiğinde, kullanıcılar çalışmak, oyun oynamak, arkadaşlarıyla sosyalleşmek, dünyanın dört bir yanındaki konserlere ve konferanslara katılmak gibi birçok şeyi oturdukları yerden yapabilir hale gelecek.

4/4Metaverse ne demek Metaverse teriminin anlamı

Metaverse, pek çok değişikliği mümkün kılacak. Bunlardan bazılarının ise şu şekilde sıralandığı söylenebilir;

1- Burada herkes özelleştirilebilir bir dijital avatar / karakter haline gelebilecek.

2- Arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, sanal ortamda bir araya gelebilecek.

3- Metaverse gerçekliği İLE kilometrelerce uzaktaki insanlar iş toplantılarını istedikleri yerde yapabilecek.

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