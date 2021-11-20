Metaverse ne demek?
İnternetin geleceği olarak görülen Metaverse son günlerin en çok konuşulan konularından oldu. Meta Platform adını taşıyacak olan şirketin bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlar yer alıyor. Peki, Metaverse ne demek?
Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır.
METAVERSE temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.