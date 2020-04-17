Metabolizma hızını artırmak için ne yapılmalı?

Yeterli protein alımı sağlanmalıdır. Besinlerin sindirilmesi ve emilmesi için vücut, ekstra enerji harcamaktadır. Bu durum ‘besinlerin termik etkisi’ olarak bilinmektedir. En fazla termik etkiye sahip besin öğesi ise proteinlerdir. Bu nedenle beslenmede yeterli miktarda protein alımı metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunacaktır. Protein alımında aşırıya kaçmak ise sağlık için risk oluşturmaktadır. Her besin öğesinin fazlası vücutta yağa dönüşmektedir. Fazla değil, yeterli miktarda tüketim önemlidir.