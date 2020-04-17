Metabolizma hızını artırmak için ne yapılmalı?

Genetik faktörlerin, yaş ve bazı metabolik hastalıkların metabolizmayı yavaşlattığını belirten Uzman Diyetisyen Hilal Konak, metabolizma hızının nasıl arttırılabileceğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Metabolizma hızı, vücudun temel işlevlerini gerçekleştirebilmesi için bir günde ihtiyaç duyduğu minimum enerjidir. Dinlenme halinde vücudunuzun harcadığı enerji olarak düşünülebilir. Metabolizma hızı genetik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir.
2
Metabolizma hızı kişiden kişiye farklılık gösterir. Vücuttaki kas ve yağ dokularının oranı metabolizma hızını etkileyen başlıca faktörlerdendir. Kaslar, yağlara göre daha fazla enerji harcar. Bu nedenle kas oranı fazla olan kişilerin metabolizma hızı da daha yüksektir.
3
Metabolizma hızı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin metabolizma hızı kadınlardan yaklaşık %5-10 daha fazladır. Genetik faktörlerin yanı sıra ilerleyen yaş ve bazı metabolik hastalıklar da metabolizma hızını yavaşlatmaktadır.
4
Beslenme ise metabolizma hızını etkileyen en önemli faktördür. Uzun süreli açlıklar, kahvaltı yapmamak ve öğün atlamak, yeterli miktarda protein alımı sağlamamak, yeterli miktarda su içmemek, uzun süreli düşük kalorili diyetler yapmak gibi yanlış beslenme alışkanlıkları metabolizma hızını düşürmekte ve kilo kaybını engellemektedir.
5
Metabolizma hızını artırmak için;
Gün içinde yeterli miktarda su tüketilmelidir. Günde en az 2-2,5 litre su tüketimi metabolizmayı hızlandırır, tokluk sağlar ve kilo kaybını kolaylaştırır.
6
Yeterli protein alımı sağlanmalıdır. Besinlerin sindirilmesi ve emilmesi için vücut, ekstra enerji harcamaktadır. Bu durum ‘besinlerin termik etkisi’ olarak bilinmektedir. En fazla termik etkiye sahip besin öğesi ise proteinlerdir. Bu nedenle beslenmede yeterli miktarda protein alımı metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunacaktır. Protein alımında aşırıya kaçmak ise sağlık için risk oluşturmaktadır. Her besin öğesinin fazlası vücutta yağa dönüşmektedir. Fazla değil, yeterli miktarda tüketim önemlidir.
7
Öğünlerde bol yeşillikli salata tüketmek hem metabolizmanın hızlanmasını hem de tokluk hissinin daha erken oluşmasını sağlayacaktır.
8
Günde 1-2 fincan yeşil çay ya da beyaz çay tüketmek metabolizma hızını %5 oranında artıracaktır.
9
Egzersiz yapmak da metabolizma hızını artıracak temel faktördür. Haftada en az 3 kez yapacağınız egzersizler hem sağlığınızı korumaya hem de metabolizmanızın hızlanmasına katkı sağlayacaktır.