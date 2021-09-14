MET Gala gecesinden renkli kareler... Yıldız yağmuru!
New York Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne gelir sağlamak için düzenlenen MET Gala gecesi New York'ta yapıldı. İlki 1948 yılında düzenlenen gala gecesine tüm konuklar birbirinden iddialı kostümlerle katıldı. Gecenin en çok dikkat çeken ismi gizemli tarzıyla reality şov yıldızı Kim Kardashian oldu. Rihanna'nın sevgilisi Asap Rocky ile törene katılması galanın sürpriziydi!
Fotoğraflar: ABACA - AFP -
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The Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi) yararına düzenlenen MET Gala gecesi bu yıl New York'ta yapıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayan MET Gala gecesine bu yıl aşı zorunluluğu getirildi.
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Gösteri dünyasının ünlüleri haftalardır hazırlandıkları gecede boy gösterdi. Bütün davetlilerin, her ayrıntısı ince ince düşünülüp tasarlanmış kostümlerle katıldığı geceye damgasını vuranlar ise Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Rihanna ve Gigi Hadid oldu.
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İşte New York Metropolitan Müzesi'nde yapılan 2021 gala gecesi ve ünlülerin giydiği bazıları şaşırtan, bazıları hayal kırıklığı yaratan o kıyafetler.
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Kim Kardashian
Her hareketiyle adından söz ettiren ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, MET Gala'nın en dikkat çeken ismiydi. Siyahlar içinde geceye katılan Kardashian uzun peleriniyle objektiflere yansıdı. Ünlü isim tarzıyla moda hayranlarını ikiye böldü.
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Jennifer Lopez
52 yaşındaki Jennifer Lopez derin dekoltesi ve şapkasıyla gecede yerini aldı. Ünlü şarkıcı bir film karakterini andırıyordu.
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Rihanna ve Asap Rocky
Gecenin büyük sürprizi Rihanna ve Asap Rocky'den geldi. Haklarında sık sık aşk haberleri çıkan ikili galaya el ele katıldı.
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Lily Rose Depp
Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp de galaya katılan isimlerdendi. 22 yaşındaki genç oyuncu pembe ağırlıklı bir kostüm tercih etti.
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Emily Ratajkowsk
Mart 2021'de anne olan Emily Ratajkowsk tercihini kırmızı bir kıyafetten yana kullanandı. Doğumdan kısa süre sonra eski formuna kavuşan model fit haliyle dikkat çekti.
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Gigi Hadid
Model Gigi Hadid ise gecenin en renksiz isimlerinden biriydi. Sade bir kıyafet tercih eden Hadid, kameralara böyle boz verdi.
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Grimes
Kanadalı şarkıcı Grimes elinde kılıcıyla gecede yer aldı. Bir Elf prensesini andıran tarzıyla dikkat çeken şarkıcı oldukça şıktı.
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Irina Shayk
Yıllara meydan okuyan Irina Shayk galada cesur kıyafetiyle dikkat çekti. Transparan ve çiçekli bir kıyafet tercih eden Shayk forumda vücuduyla tüm bakışları üzerine topladı.
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Kendall Jenner
Kendall Jenner ablası Kim Kardashian'ın aksine daha şık ve taşlarla süslenmiş bir kıyafet tercihinde bulundu. Irina Shayk gibi transparan bir kıyafet seçen Jenner boyun aksesuarıyla kostümünü tamamladı.