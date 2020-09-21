Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Mesut Yılmaz kaç yaşında?
Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, ‘Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz.’ dedi. Konu ile ilgili son açıklama ise Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz’dan geldi.
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Mesut Yılmaz ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 6 Kasım 1947 yılında dünyaya gelen Yılmaz ile ilgili son açıklama eşi Berna Yılmaz’dan geldi. Berna Yılmaz, eşinin durumu hakkında yaptığı açıklamada, ‘Yoğun bakımda değil, odada dinleniyor, düne göre biraz daha iyi olduğunu söyledi doktorlar. Vefat ettiğine dair çıkan haberler bizi çok üzdü.’ dedi.
MESUT YILMAZ’IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
İstanbul’da tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın yanında eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve gelini Ceren Öztürk Yılmaz var. Ziyaretçi kabul etmiyorlar. Yorgun görünen Berna Yılmaz, eşinin durumu hakkında şu bilgiyi verdi: “Yoğun bakımda değil, odada dinleniyor, düne göre biraz daha iyi olduğunu söyledi doktorlar. Vefat ettiğine dair çıkan haberler bizi çok üzdü.
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BİLİNCİ YERİNDE
Mesut Yılmaz’ın bir aile dostu, hastane ortamında destek tedavisi uygulandığını söylerken “Bilinci yerinde, sorulara yanıt veriyor. Hastalığın ilerlememesi için müdahale yapılıyor. Yakınları zor bir süreçte olduklarını söylüyorlar” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hastane ziyareti sonrası şöyle konuştu: “Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim. Yüce Allah’tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım. İnsanların sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır. Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum.”