Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Mesut Yılmaz kaç yaşında?

BİLİNCİ YERİNDE Mesut Yılmaz’ın bir aile dostu, hastane ortamında destek tedavisi uygulandığını söylerken “Bilinci yerinde, sorulara yanıt veriyor. Hastalığın ilerlememesi için müdahale yapılıyor. Yakınları zor bir süreçte olduklarını söylüyorlar” dedi.



Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hastane ziyareti sonrası şöyle konuştu: “Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim. Yüce Allah’tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım. İnsanların sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır. Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum.”