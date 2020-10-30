Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz kimdir, neden öldü? Yavuz Yılmaz hakkında bilgiler
Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz merak edilen isimler arasında bulunuyor. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi Türkiye gündemini sarsmıştı. Yavuz Yılmaz 2017 yılında Beykoz Konakları'ndaki evinde, yatağında başından vurulmuş halde bulundu. Peki Yavuz Yılmaz kimdir, ölüm nedeni nedir? İşe hakkında bilgiler
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Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın ve Berna Yılmaz'ın büyük oğlu 2017 yılında hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz Yılmaz (38), Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğunu aktarmıştı. Mesut Yılmaz'ın oğlunun doktoru Yavuz Yılmaz'ın 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığı için tedavi gördüğünü açıklamıştı.
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MESUT YILMAZ’IN OĞLU YAVUZ YILMAZ KİMDİR?
Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğmuştur. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır. Yavuz Yılmaz annesi Berna Yılmaz ile geçtiğimiz sene özel bir üniversite kurmuştu. Yılmaz, bu üniversitenin de genel sekreteri olmuştu. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketi de vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38), 2017 yılında Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz’ın yanında, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabanca vardı. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından, İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığına dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.
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TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDİR?
Panik nöbeti yapan hastalıklar arasında sayılan Temporal Lob Epilepsi hastalığı ya da kısaca TLE, yetişkin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adıdır. Bu sendromun bireylerde tanımlanması sonrasında rezektif cerrahi başarısı ameliyat sonrasında yeni bellek anormalliklerinin ortaya çıkmaması ve nöbetlerin kontrol altına alınması ile ile ölçülür. Sendrom günümüz tıp dünyasında iyi tanımlanmış bir durumdur ve materyal özgünlüğü Milner ve ark.nın araştırmaları ile ortaya konmuştur.