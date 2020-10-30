Mesut Yılmaz kimdir, hastalığı neydi? İşte Mesut Yılmaz'ın biyografisi

17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem'de Rize Milletvekili. 45. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. Hükümetlerde Başbakanlık, 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı