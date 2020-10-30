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GeriGündem Mesut Yılmaz kimdir, hastalığı neydi? İşte Mesut Yılmaz'ın biyografisi
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 10:10 | 

Mesut Yılmaz kimdir, hastalığı neydi? İşte Mesut Yılmaz'ın biyografisi

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konulması üzerine bir ameliyat geçirmiş, önleyici kemoterapi tedavisi görmüştü. Peki, Mesut Yılmaz kimdir?

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Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Güzide'dir. Ekonomist ve Maliyeci; 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

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Özel sektörde yönetici olarak çalıştı. Sanayi sektöründe görev yaptı. 1983 yılında Anavatan Partisi'nde Kurucu Üye oldu. Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

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17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem'de Rize Milletvekili. 45. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. Hükümetlerde Başbakanlık, 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı

4MESUT YILMAZIN SAĞLIK SORUNLARI
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MESUT YILMAZ'IN SAĞLIK SORUNLARI

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

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Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

6SİYASET ÖNCESİ
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SİYASET ÖNCESİ

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

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1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

8ÖZEL YAŞAMI
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ÖZEL YAŞAMI

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.

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1975 yılında Berna Hanım ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz ve Hasan adlarında iki çocuğu oldu.

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